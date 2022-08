Vicenza, 27enne sale su una gru alta 50 metri per un selfie: salvato e denunciato

Un ragazzo di 27 anni è salito su una gru alta 50 metri, la sua intenzione sarebbe stata farsi un selfie estremo: è stato salvato e denunciato.

Un ragazzo di 27 anni appassionato di parkour è salito su una gru alta cinquanta metri. Il giovane è stato salvato e denunciato. L’episodio è stato segnalato la notte del 10 agosto poco dopo la mezzanotte in piazza Matteotti a Vicenza. I vigili del fuoco sono intervenuti trovando il 27enne sul braccio laterale della gru edile.

L’intenzione dell’uomo sarebbe stata quella di farsi un selfie estremo. Le gru sul posto erano a servizio dei lavori del museo palazzo Chiericati. A notare il ragazzo alcuni carabinieri in pattuglia che lo hanno invitato a scendere. Quest’ultimo, invece, si sarebbe posto sulla punta estrema della gru.

Selfie estremo sulla gru: l’intervento dei soccorsi

Giunti sul posto i vigili del fuoco con il personale di prima partenza e con il personale SAF (speleo alpino fluviali).

Dopo aver appurato che il giovane non aveva intenzione di suicidarsi, i pompieri hanno provveduto a recuperarlo. Il 27enne, nel frattempo, comunicava telefonicamente con il personale del 118.

Salvataggio riuscito

Come informa il Giornale di Vicenza, alla fine due operatori SAF esperti hanno raggiunto il ragazzo portandolo in salvo. Hanno poi iniziato un percorso a ritroso, prima del braccio laterale e, in seguito, del traliccio. Il 27enne, che non ha riportato alcun danno fisico, è stato infine denunciato dai carabinieri per interruzione di pubblico servizio.