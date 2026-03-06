Un fatto incredibile arriva da Vicenza tre dipendenti di un’azienda orafa sono stati fotografati dai sistemi di videosorveglianza e dopo essere stati riconosciuti è scattata la denuncia ai Carabinieri per furto. Scopriamo in dettaglio cosa è accaduto.

L’indagine scattata dopo la chiamata dell’imprenditore

Le indagini per il furto sono partite dopo che l’imprenditore di una ditta orafa ha constatato la sparizione di gioielli in oro dall’azienda.

Da quel momento la Polizia ha indagato per scoprire chi fossero gli autori del furto, tramite le immagini dei sistemi di videosorveglianza, come riporta Virgilio.it, sono stati individuati 3 uomini, dipendenti dell’azienda rispettivamente un 23enne, un 55enne ed un 56enne.

Gli oggetti protagonisti della refurtiva

Dopo essere stati identificati è scattata la ricerca alla refurtiva e la denuncia per furto aggravato alla Polizia dei criminali.

Si è scoperto che i tre ladri hanno trafugato denaro contante per 3.500 euro, diversi lingotti appartenenti alla ditta ed un lingotto d’oro dal peso di 1,2 kg il cui valore è stimato in 170.000 euro.

Questo caso ha fatto scattare la preoccupazione nelle aziende del settore presenti nella città veneta che ora temono per la sicurezza delle loro attività.

Proseguono le analisi dell’accaduto per comprendere se vi fossero ulteriori responsabili oltre ai 3 uomini denunciati.