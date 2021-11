Viene investita e muore uscendo dal ristorante al matrimonio della sorella

Una ragazza di 23 anni viene investita e muore fuori dal ristorante dove la sorella sta festeggiando il matrimonio. Si studia la dinamica dell'incidente

Una ragazza di 23 anni muore dopo essere stata investita fuori dal ristorante dove sua sorella stava festeggiando il matrimonio. Il tragico episodio si è consumato nella serata di ieri, 21 novembre, a Torre di Mosto in provincia di Venezia.

Ad investire la ragazza è stata un’auto di passaggio, con la dinamica dell’incidente che è ancora al vaglio degli inquirenti. Fin qui si è appreso che la giovane, di origine ungherese, sarebbe uscita dal locale per prendere una boccata d’aria e l’impatto con l’auto l’avrebbe sbalzata sull’asfalto dall’altro lato della carreggiata dove sopraggiungeva un’altro mezzo che l’avrebbe ulteriolmente colpita.

Immediato è stato l’intervento del personale del Suem 118 che però non hanno potuto far altro che accertare il decesso della giovane, giunta in Italia proprio per partecipare alle nozze della sorella.

I rilievi dell’incidente sono stati affidati ai vigili del fuoco e ai carabinieri di Portogruaro che hanno anche raccolto delle testimonianze per accertare la dinamica dell’impatto.

Tra le ipotesi c’è la possibilità che la donna, non conoscendo la zona, sia andata troppo oltre il cancello e l’auto, causa nebbia, non l’abbia vista.