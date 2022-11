Vigevano: bimba di 4 anni dorme tutta la notte al fianco della mamma morta

A Vigevano, una bambina di 4 anni ha dormito tutta la notte vicino alla mamma morta. La donna è stata colta da un malore durante il sonno.

A Vigevano, una bimba di soli 4 anni ha trascorso la notte accanto alla mamma morta. La donna, di 40 anni, ha avuto un malore durante il sonno ed è spirata. La figlioletta le è rimasta vicino nella convinzione che stesse dormendo.

Quando sono arrivati i familiari a casa, la bambina si è rivolta a loro dicendo di non fare rumore, perchè la mamma stava ancora dormendo e non voleva che si svegliasse. Solo a quel punto è stata fatta la tragica scoperta: la donna, in realtà, era deceduta dopo un malore.

Accadeva a Vigevano, nella provincia pavese.

La mamma della piccola, com’è stato accertato, è stata vittima di un malore durante il sonno.