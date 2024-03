Un topo in platea interrompe lo show di Vincenzo Salemmo al teatro Sistina

Un topo in platea interrompe lo show di Vincenzo Salemmo al teatro Sistina

Un grosso topo che si aggirava tranquillo in platea ha interrotto lo spettacolo di Vincenzo Salemme al teatro Sistina.

Lo spettacolo di Vincenzo Salemme al teatro Sistina è stato interrotto a causa della presenza di un grosso topo che si aggirava indisturbato in platea.

Vincenzo Salemme al teatro Sistina: lo show interrotto da un topo in platea

Una presenza inaspettata e anche indesiderata al teatro Sistina. Durante la messa in scena dello spettacolo di Vincenzo Salemme, Natale in casa Cupiello, un topo ha iniziato ad aggirarsi indisturbato in platea. Quando il pubblico si è reso conto di quello che stava accadendo, alcuni spettatori hanno iniziato ad agitarsi, terrorizzati dalla presenza del roditore.

Topo in teatro durante lo spettacolo di Vincenzo Salemme: “Indignati e arrabbiati”

Vincenzo Salemme si è rivolto direttamente alla platea. “Vi rimborso io, di tasca mia, perché nessuno sta dicendo niente” ha dichiarato l’attore. A quel punto i suoi fans gli hanno chiesto di andare avanti con lo spettacolo, ma si è ribellato anche il direttore artistico del teatro, Massimo Romeo Piparo. “Siamo indignati e arrabbiati, il Sistina è parte lesa e ferita. Mettiamo in atto ogni azione per evitare i topi nel teatro, ci mancano solo gli elmetti” ha dichiarato. L’Ordine dei medici di Roma ha lanciato un nuovo allarme, chiedendo maggiore pulizia in città perché la presenza dei roditori inizia a preoccupare.