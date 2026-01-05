Violenza su minori in Brasile, latitante catturato a Torino: dovrà scontare 20 anni

Un uomo di 41 anni è stato catturato arrestato a Cuorgnè (Torino) dopo anni di latitanza. Condannato in Brasile a 20 anni di carcere per abusi sessuali su bambine, aveva approfittato del legame di parentela con le famiglie delle vittime per commettere i reati tra il 2012 e il 2018. Il fermo è avvenuto grazie alla cooperazione tra le autorità italiane e brasiliane e al coordinamento della Polizia di Stato.

Violenza su minori in Brasile, latitante catturato a Torino

La localizzazione dell’uomo è stata possibile grazie al Progetto “Wanted”, promosso dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato per rintracciare criminali latitanti su tutto il territorio nazionale. La Squadra Mobile di Torino, in stretta collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, ha condotto pedinamenti e appostamenti fino a confermare l’identità del ricercato.

L’arresto è avvenuto il 30 dicembre nel parcheggio di un supermercato a Cuorgnè, piccolo comune del Canavese. L’uomo è stato immediatamente trasferito nel carcere di Ivrea, dove resterà a disposizione della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Torino, che gestirà la procedura di estradizione verso il Brasile. L’Autorità Giudiziaria italiana ha già convalidato l’arresto, confermando la custodia cautelare in carcere.

Un uomo di 41 anni, originario del Brasile ma cittadino italiano, è stato arrestato a Cuorgnè dopo essere stato ricercato per anni a livello internazionale. L’uomo era destinatario di una condanna definitiva a 20 anni di reclusione inflitta dal Tribunale Penale del distretto di San Paolo per violenze sessuali su bambine, reato commesso tra il 2012 e il 2018.

Approfittando della fiducia dei genitori delle vittime, il latitante aveva più volte abusato delle bambine all’interno delle abitazioni familiari. La sua posizione era stata segnalata alle autorità italiane dall’Autorità giudiziaria brasiliana tramite il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, coordinando così gli sforzi per la cattura.