Condannate a 4 anni e un mese di reclusione le due maestre, di cui una di sostegno, responsabili di reiterate violenze nei confronti di un bimbo disabile di 6 anni.

Violenze su bimbo disabile: il caso

Gli eventi risalgono a febbraio 2020 quando una mamma, insospettita da alcuni lividi visti sul corpo del figlio, si era rivolta ai carabinieri. L’Arma aveva dunque deciso di piazzare delle telecamere nascoste in classe, riprendendo le insegnanti in un intervallo dal 3 al 20 febbraio. Le riprese delle telecamere mostrano le due insegnanti, tra cui una di sostegno, accanirsi sul piccolo, prendendolo a schiaffi, sculacciate e a volte anche a calci. In un’immagine si vede addirittura il bambino trascinato a terra da una delle maestre che lo afferra per i capelli.

Le ragioni dietro la violenza sarebbero da imputare a un’eccessiva vivacità del piccolo. In realtà l’allievo ha un disturbo diagnosticato ed è per questo che gli era stata affidata l’insegnante di sostegno (anche lei poi finita a processo).

La condanna

Il PM Gaspare Bentivegna aveva chiesto per le due maestre una condanna a 6 anni di carcere. Alla richiesta si era unita anche la parte civile, la madre del bambino.

Le insegnanti sono state condannate a 4 anni e un mese di reclusione. Inoltre è stato disposto anche un risarcimento alla famiglia della vittima di 20mila euro e l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.