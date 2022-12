Vittoria Deganello, sfogo sull'ecografia: "Tutto da sola, non è facile"

Vittoria Deganello, tramite una serie di Instagram Stories, si è sfogata su un tema che le sta molto a cuore.

Da quando ha scoperto di essere incinta sta affrontando tutto da sola e anche l’ecografia morfologica dovrà viverla da mamma single. L’ospedale non le concede di avere nessuno al suo fianco.

Vittoria Deganello: lo sfogo sull’ecografia

Da quando ha scoperto di essere incinta, Vittoria Deganello sta condividendo la gravidanza con i familiari e gli amici più intimi. Alessandro Murgia ha deciso di assumersi le sue responsabilità di padre, ma non ha intenzione di avere rapporti con lei.

Tramite il suo profilo Instagram, l’ex corteggiatrice si è sfogata perché ha ricevuto un brutto colpo. Tra qualche giorno, Vittoria ha l’ecografia morfologica ma dall’ospedale l’hanno chiamata per comunicarle che può essere accompagnata solo ed esclusivamente dal padre della bambina.

Le parole di Vittoria Deganello

Vittoria ha dichiarato:

“Settimana prossima ho la morfologica. Stamattina mi chiamano chiedendomi se il giorno della visita verrò da sola o accompagnata dal padre della bambina. (…) Era una cosa emozionante e importante che ci tenevo a condividere con un mio familiare. L’ho trovata una cosa poco sensibile e poco umana, soprattutto in una situazione del genere. Sto affrontando tutto da sola e non è facile”.

La Deganello è affranta perché avrebbe voluto condividere una ecografia così delicata con una persona al suo fianco.

Vittoria Deganello riceve il sostegno dei fan

La richiesta dell’ospedale è a dir poco assurda, ma come sapranno le mamme in dolce attesa si tratta di regole che variano da una struttura ad un’altra. Perché una donna che non ha un partner accanto non può andare a visita accompagnata da un’altra persona? Non è dato saperlo, ma basterebbe avere un cognome importante per vedersi aprire ogni porta.

I fan, non a caso, hanno espresso solidarietà a Vittoria.