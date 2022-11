Vittoria Ferragni, primo "tatuaggio" per la figlia di Fedez e Chiara: "cocca" ha scelto Cenerentola.

Mentre Chiara Ferragni si gode un viaggio in Giordania con amici influencer, Fedez è rimasto a Milano con i figli Leone e Vittoria. Quest’ultima, senza la mamma alle calcagna, si è anche concessa il primo “tatuaggio” della sua vita. Ovviamente, papà Federico è fiero di lei.

Vittoria Ferragni: il primo “tatuaggio”

Fedez ha il corpo pieno di tatuaggi, per cui non sarà contrario quando i figli decideranno di avere sulla pelle un segno indelebile. Considerando che Leone e Vittoria sono ancora piccolissimi, il problema non si pone. Per il momento, i bimbi si accontentano dei tattoo temporanei, quelli creati appositamente per loro. Baby V, entusiasta, ha scelto felice l’immagine per il suo primo “tatuaggio”

Il primo tatuaggio di Vittoria è Cenerentola

“Fai vedere i tatuajes. Wow! Come quello del papà?“, chiede Fedez a Vittoria in una serie di Instagram Stories. La bambina, contenta del tattoo, mostra alla videocamera l’immagine che ha scelto. Si tratta della sagoma di Cenerentola, dettaglio che tranquillizza i fan dei Ferragnez. Questo dimostra che Baby V, nonostante tutto, è una bambina come le altre.

Vittoria Ferragni: la bimba che fa impazzire i fan

Oltre che per il primo “tatuaggio”, Vittoria Ferragni ha fatto impazzire i fan per un altro motivo.

La bambina sta imparando a dire le sue prime parole e alcune sono davvero esilaranti. “Mamma” e “papà” li dice benissimo, mentre Leone è diventato “Eo”. Il termine più divertente, però, è quello che utilizza per parlare di se stessa: “cocca“.