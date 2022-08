Vittorio Brumotti dopo l'aggressione a Los Angeles: come sta l'inviato di Striscia la Notizia?

Vittorio Brumotti ha subito l’ennesima aggressione. Questa volta, però, il suo lavoro non c’entra nulla, visto che è stato rapinato a Los Angeles. Come sta dopo il fattaccio? L’inviato di Striscia la Notizia ha tranquillizzato i fan.

Qualche giorno fa, Vittorio Brumotti ha subito una brutale aggressione a Los Angeles. L’inviato di Striscia la Notizia si trovava in vacanza insieme alla fidanzata Annachiara e ad un’amica, quando alcuni malviventi l’hanno seguiti e poi minacciati con una pistola. Intervistato da La Stampa, Vittorio ha dichiarato:

Brumotti sta bene e, grazie al suo lavoro, è riuscito a superare l’aggressione con il “sorriso“. Nonostante tutto, ha vissuto davvero attimi difficili. Ha raccontato:

“Mi hanno rapinato, malmenato, puntato una pistola in bocca e dato un colpo in testa con un’altra pistola, ma ho avuto la prontezza di inseguire gli aggressori per 500 metri fino a che hanno perso la pistola e un telefono, che sono riuscito in un secondo momento a recuperare. Con la mia fidanzata era presente un’amica: è lei ad avere girato il video in cui ho raccontato l’accaduto. Con il mio lavoro, documentare mi viene naturale: l’informazione prima di tutto. (…) Una pistola in bocca non mi era mai capitata: ti passa veramente la vita davanti”.