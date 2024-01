Vittorio Sgarbi si è scagliato contro la trasmissione Report perché, a suo dire, l’indagine che lo riguarda non è stata condotta in modo corretto. Invece che far presente le sue ragioni in modo civile, il sottosegretario alla Cultura si è lasciato andare ad un siparietto imbarazzante.

Vittorio Sgarbi contro Report: il video è imbarazzante

Intervistato da Report in merito alle accuse della Procura di Imperia di aver esportato il De Boulogne illecitamente, Vittorio Sgarbi ha reagito nel peggiore dei modi. In un primo momento, il sottosegretario alla Cultura i è scagliato contro l’inviato di Report, Manuele Bonaccorsi, poi se l’è presa con tutto il programma. “Se lei fa un incidente e muore io sono contento. Non rompa le pa*** a me, faccia di me***. Si tolga dai cogli***“, ha tuonato Sgarbi.

Vittorio Sgarbi colpisce ancora

Bonaccorsi si è limitato ad accogliere l’invettiva di Sgarbi sorridendo. Vittorio, ovviamente, ha proseguito con il suo show imbarazzante:

“Tiro anche fuori l’uccello, così lo mandate in onda… Mi fate schifo, la trasmissione fa ca***e, siete ignoranti come le capre… Lei non sa un ca**o ed è un totale ignorante. Non voglio parlare con lei perché ha una faccia di me***… È una trasmissione che quando la guardo mi viene il vomito, con quella faccia da Montanari di quello lì, non sapete un ca***”.

Vittorio Sgarbi non regge e affossa Report

Tralasciando il gesto di volersi slacciare i pantaloni per mandare in onda a Report “l’uccello“, Vittorio Sgarbi è stato a dir poco imbarazzante. Bonaccorsi stava soltanto facendo il suo lavoro, chiedendo al diretto interessato la sua versione dei fatti su un presunto quadro rubato.