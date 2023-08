Viva Rai2, nuova location per lo show di Fiorello: il programma trasloca in un'area più tranquilla.

Viva Rai2 sta scaldando i motori per tornare ad allietare il grande pubblico. Il programma di Fiorello avrà una nuova location, che è stata ufficialmente presentata in tv e sui social.

Viva Rai2: nuova location per lo show di Fiorello

Lunedì 21 agosto, con un brevissimo video mandato in onda poco prima del Tg delle 20, è stata svelata la nuova location di Viva Rai2. Nel filmato non si legge il nome del programma di Fiorello, ma la grafica è chiara e i fan non hanno avuto alcun dubbio.

Da dove andrà in scena Viva Rai2?

Viva Rai2 non andrà più in onda da Via Asiago. La scelta è legata soprattutto alle polemiche degli abitanti della zona, costretti a subire gli schiamazzi provocati dallo show alle prime luci dell’alba. Questa volta, quindi, Fiorello e il suo staff hanno optato per una location molto più tranquilla. Non sappiamo ancora dove si trovi dell’area, ma dal video di presentazione si coglie che si tratta di un ambiente tranquillo, probabilmente lontano dal centro abitato, forse un parcheggio. Secondo alcune indiscrezioni potrebbe trovarsi nei pressi del Foro Italico, davanti all’entrata dello stadio del nuoto e non lontano dall’obelisco.

Quando inizia la nuova stagione di Viva Rai2?

Per il momento, non è stata ancora diffusa la data d’inizio della nuova stagione di Viva Rai2. Molto probabilmente, Fiorello, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari torneranno in scena nelle prime settimane di settembre. “Prossimamente su Raidue, ore 7:15“, si legge nel video promozionale che mostra la nuova location. L’orario, quindi, è rimasto lo stesso dello scorso anno.