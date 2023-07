Viva Rai 2 lascia Via Asiago a Roma, è ufficiale. La notizia è stata annunciata ufficialmente nella giornata di oggi, 9 luglio, dallo stesso conduttore Fiorello, che dopo giorni complessi si è sentito in dovere di fare chiarezza nel merito della questione via social.

Fiorello si scusa con i residenti di Via Asiago: “Siamo alla ricerca di una nuova location”

Sono stati giorni complessi questi per Fiorello, che dopo la fine della prima edizione della trasmissione radiofonica (e tv) si è ritrovato addosso tutta la furia degli abitanti di Via Asiago, che per mesi si sono lamentati del caos generato dallo show mattutino del presentatore siciliano. Nel suo messaggio social di quest’oggi, dunque, Fiorello ha voluto fare pubblica ammenda, anticipando il suo cambiamento di piani per la prossima edizione del programma, che però a questo punto è tutt’altro che confermata. Ecco le sue parole:

Rinnovo le mie scuse agli abitanti di Via Asiago per il danno e il fastidio arrecato. Non pensavamo che il programma prendesse quella piega lì…Noi pensavamo di fare qualcosa dentro il grass, qualche balletto dentro il grass, poi invece si è sviluppata fuori, con tutto il casino che è successo, il pubblico che arrivava da tutte le parti di Italia, c’è scappata un po’ di mano quindi vi chiediamo ancora scusa. Il punto numero due è quello più importante: Viva Rai 2 se si dovesse fare non si farà a Via Asiago, figurati se io vado a fare un programma a Via Asiago. No. Non si farà. Finitela di dire ‘Via Asiago, pagheremo, adesso ci saranno le riunioni condominiali della Rai’, ma quando? Non si farà. Siamo alla ricerca di una nuova location, se riusciremo a trovarla si farà il programma, se non riusciremo a trovarla entro novembre Viva Rai 2 sarà solo un bel ricordo. Ma noi contiamo di trovarla una bella location. Via Asiago, basta, finite, Via Asiago può ora vivere tranquillamente sogni tranquilli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosario Fiorello (@rosario_fiorello)

Soldi ai residenti di Via Asiago per far tornare Fiorello? La smentita della Rai

Le parole di Fiorello arrivano dopo una ricostruzione della vicenda in anteprima de La Repubblica, che aveva parlato di presunti indennizzi offerti dalla Rai dai residenti della zona per fare tornare Via Rai 2 anche per una seconda stagione con lo studio posizionato sempre nello stesso luogo. Rai, ad ogni modo, ha smentito categoricamente queste indiscrezioni con un comunicato ufficiale che riporta quanto segue: