Wanda Nara castana per l'inverno: il nuovo look entusiasma i fan

Wanda Nara ha spiegato che il cambio di look è stato dettato da un "progetto molto interessante", ma in molti vedono anche altro.

Wanda Nara ancora una volta ha stupito i suoi fan, questa volta con un cambio di look, sfoggiato in occasione del compleanno della figlia Francesca, con cui ha detto addio ai suoi famosi capelli biondi.

Wanda Nara si fa castana e sceglie la frangia a tendina

La showgirl ha scelto di iniziare il nuovo anno sperimentando un color cioccolato, tra i più in voga per l’inverno, e ha ritoccato la frangia a tendina, per un taglio che è considerato il più alla moda per l’inizio del 2023.

Il nuovo look è destinato a un “progetto molto interessante”

Wanda Nara ha spiegato sui social che il nuovo look è destinato a un “progetto molto interessante”, ma in molti lo hanno interpretato come il capitolo finale del lungo tira e molla con il calciatore Mauro Icardi.

Entusiaste le reazioni dei fan sotto i video e le immagini pubblicate dalla showgirl per mostrare il suo nuovo colore di capelli, che in realtà si avvicina di molto al suo naturale e, quindi, le dona particolarmente.

