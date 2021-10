Wanda Nara corteggiata da Eros Ramazzotti? Pare che alcuni messaggi del cantautore alla donna abbiano scatenato la rabbia e la gelosia di Icardi.

La crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi prosegue e la vicenda ha sorprendentemente coinvolto anche il cantautore Eros Ramazzotti.

Wanda Nara corteggiata da Eros Ramazzotti? Le parole di Yanina Latorre

Non accenna a placarsi la crisi che ha travolto la coppia composta da Wanda Nara e Mauro Icardi.

A questo proposito, secondo quanto riferito dalla giornalista argentina Yanina Latorre, nuovi incredibili dettagli si sarebbero aggiunti alla vicenda.

La giornalista argentina, profondamente informata sulle dinamiche vissute dalla coppia, infatti, ha rivelato che Eros Ramazzotti avrebbe contattato Wanda Nara, scatenando l’ira e la gelosia del marito Mauro Icardi.

Wanda Nara corteggiata da Eros Ramazzotti? La rabbia di Icardi

In occasione della sua partecipazione al programma Los Angeles Morning, trasmesso in diretta nazionale sulla tv argentina, la giornalista Yanina Latorre ha dichiarato: “Tutti scrivono a Wanda Nara e ha già un cantante che la corteggia: stiamo parlando di uno molto famoso – e ha aggiunto –.

Eros Ramazzotti ha scritto a Wanda Nara. Per di più, Icardi ora è arrabbiato, è geloso, per questo vuole che lei chiuda i contatti”.

Wanda Nara corteggiata da Eros Ramazzotti? La crisi con Icardi

Per quanto riguarda la crisi matrimoniale tra Wanda Nara e Mauro Icardi, pare che questa sia scaturita in seguito a uno scambio di messaggi tra il calciatore e la modella Eugenia Suarez.

A questo proposito, Wanda Nara avrebbe letto alcuni sms inviati dal marito alla modella nei quali vagheggiava un presunto incontro, scrivendo: “Vorrei incontrarti in una discoteca, in una parte del mondo in cui nessuno ti conosce”.