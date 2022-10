Wanda Nara, il botta e risposta con Icardi: “Non ho nulla da perdonare”

Wanda Nara e Mauro Icardi si sono scambiati altre frecciatine infuocate via social. Tutto quello che c'è da sapere.

Le cose tra Wanda Nara e Mauro Icardi sembrano essere finite di male in peggio e, nelle ultime ore, i due sono tornati a scagliarsi frecciatine via social.

Wanda Nara e Icardi: il botta e risposta

Alcune settimane fa Wanda Nara ha annunciato via social la fine della sua unione con Mauro Icardi, padre delle sue due figlie.

A sorpresa però il calciatore è parso pensarla diversamente, e infatti nelle ultime settimane ha continuato a postare foto in cui era ritratto con la moglie e a comportarsi come se nulla fosse in merito al suo annuncio di separazione. Nelle ultime ore Wanda Nara ha condiviso un articolo fake in merito al suo matrimonio e su Twitter ha specificato di non essere tornata insieme al marito: “Non ho niente da perdonare.

Siamo separati. Grazie per non avermi contattata”, ha scritto.

Icardi però è tornato all’attacco, e ha commentato il tweet della moglie scrivendo: “Separata come quando sono venuto in Argentina pochi giorni fa? Ci metto la firma! Ci siamo molto divertiti!”. Wanda Nara al momento – così come nelle scorse settimane – ha preferito non replicare alle parole del calciatore.

L’annuncio di addio

Dopo mesi in cui si vociferava di una crisi tra lei e Mauro Icardi, la showgirl e manager del calciatore ha annunciato la loro separazione a mezzo social, e ha scritto: “E’ un momento molto doloroso, ma viste le speculazioni mediatiche preferisco che si sappia da me.

Non ho altri chiarimenti da dare e non darò altri dettagli su questa separazione, spero che possiate capire, non solo per me ma anche per i nostri figli”. In tanti si chiedono come andranno a finire le cose tra lei e Icardi.