"Wanda Nara incinta del sesto figlio": gli indizi sui social

Secondo i media argentini Wanda Nara si sarebbe riappacificata con Mauro Icardi e i due sarebbero in attesa del loro sesto figlio.

Wanda Nara: il sesto figlio

Nelle ultime settimane Wanda Nara si è concessa una vacanza alle Maldive e, come lei, anche Mauro Icardi. Sui social il calciatore ha postato alcune foto in cui lo si vede abbracciare la moglie – che già aveva avviato le pratiche di separazione – e tenerle le mani teneramente sulla pancia.

La vicenda ha ovviamente sollevato un polverone in rete, e in tanti hanno iniziato a credere che oltre ad essere tornati insieme i due annunceranno presto l’arrivo di un altro bebè (che sarebbe il sesto per Wanda e il terzo per Icardi).

A dare adito alle voci in merito alla presunta gravidanza è anche circolato un messaggio, attribuito a Wanda Nara, e in cui lei rivolgendosi al marito avrebbe affermato: “Non vedo l’ora di tornare presto a casa insieme a G”. In tanti credono che “G” possa essere l’iniziale del terzo figlio della coppia, ma al momento sulla questione non vi sono conferme.

La separazione

Wanda Nara ha annunciato a mezzo social la sua separazione da Mauro Icardi e, nei mesi scorsi, ha lasciato più volte intendere di non essere intenzionata a tornare con l’ex marito.

La manager e showgirl ha confermato la questione anche nella sua ultima intervista a Verissimo, dove aveva specificato che Mauro non si fosse arreso all’idea di stare insieme a lei e che però lei fosse convinta della sua decisione.