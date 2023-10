Wanda Nara ha deciso di parlare di sé e in prossimità del suo debutto televisivo ha voluto raccontare della sua lotta contro la malattia di cui soffre: la leucemia. Lo ha fatto sulle pagine del settimanale Oggi, la stessa rivista che le ha dedicato una copertina assieme a Milly Carlucci, la quale è riuscita infine a convincere la showgirl argentina a partecipare a Ballando con le stelle.

Wanda Nara sulla leucemia

Wanda ha spiegato: “Mentre io aspettavo gli esami, il mondo ha saputo prima di me e dei miei figli che sono malata”. La scoperta della leucemia è stata un colpo devastante per Wanda Nara, soprattutto perché la malattia si è manifestata senza sintomi evidenti.

Wanda Nara malata: la notizia si è subito diffusa

Come racconta Il Giornale, la situazione è stata ulteriormente complicata dalla prematura diffusione della notizia della sua malattia da parte dei media sudamericani, avvenuta ancor prima che Wanda avesse l’opportunità di comunicare la situazione ai suoi cari. Mentre era ancora ricoverata in una clinica di Buenos Aires, le voci riguardanti la sua leucemia si sono rapidamente diffuse, causando profonda angoscia tra i suoi familiari.

Wanda Nara: “Ho una chat che mi spezza il cuore”

La showgirl ha confessato a Oggi: “Nel telefono ho questa chat che mi spezza il cuore. Me l’ha girata mia sorella Zaira. C’è uno dei miei figli che le scrive: ‘Zia, dimmi la verità, la mamma sta morendo e non ce lo dice'”. Non sono mancati utenti sui social che affermano che Wanda starebbe speculando sulla sua malattia, ma lei ha replicato: “Ma che ne sanno di come sto, delle medicine che prendo, della paura che mi viene quando mi fermo?”.