Il delitto di Garlasco torna al centro dell’attenzione con un cambio significativo nella difesa di Andrea Sempio, indagato nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Dopo anni di collaborazione con Massimo Lovati, Sempio ha scelto di affidarsi a un nuovo legale, avvocato con una lunga esperienza in processi di alto profilo. Il passaggio di testimone non riguarda solo un cambio formale di difensore: porta con sé riflessioni sulle strategie processuali, sulle dinamiche legali già avviate e sulle sfide di un caso che continua a far discutere l’opinione pubblica.

Da Wanna Marchi a Saman: il percorso professionale del nuovo legale di Andrea Sempio

Il difensore vanta una carriera lunga e articolata, con esperienza in casi di grande visibilità. Tra i procedimenti più noti figurano la difesa di Wanna Marchi, il caso Stamina, l’inchiesta sul calcioscommesse e il caso Saman. Nell’ultimo anno ha seguito anche ufficiali della Guardia di Finanza rinviati a giudizio per il naufragio dei migranti di Cutro nel 2023.

Massimo Lovati è intervenuto a proposito della sua sostituzione:

“L’avvocato lo conosco, l’ho conosciuto in passato, lo stimo, gli auguro buona fortuna e vorrei che facesse tesoro del lavoro che ho effettuato fino a oggi”.

Nuovo legale per Andrea Sempio: chi è Liborio Cataliotti

Liborio Cataliotti, 59 anni, è il nuovo avvocato scelto da Andrea Sempio per la sua difesa nel caso Garlasco. Docente all’Università di Parma, opera nel foro di Reggio Emilia ed è noto per il suo ruolo in procedimenti di alto profilo. Recentemente ha preso in carico la difesa di Stefania Nobile e di Davide Lacerenza, coinvolti nell’inchiesta sulla Gintoneria di Milano, e lavorerà insieme alla collega Angela Taccia nella strategia difensiva di Sempio.