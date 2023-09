Il Watergate compie 21 anni: tutti gli eventi dell'anniversario

Il celebre club berlinese Watergate sta per festeggiare il suo ventunesimo anniversario con una serie di eventi straordinariamente curati che si protrarranno dal 29 settembre fino a dicembre. Questa istituzione, situata nell’iconico Oberbaumbrücke, è stata fondata da Steffen “Stoffel” Hack, Ulrich Wombacher e Niklas Eichstädt, e ha aperto ufficialmente le sue porte il 26 ottobre 2002. Inizialmente concepito come un esperimento a tempo indeterminato, il club si è rapidamente trasformato in una referenza per tutti coloro che amano la musica elettronica in tutte le sue sfaccettature. E, ancor’oggi, il Watergate è riconosciuto a livello globale come una delle istituzioni più prestigiose nella clubbing scene.

Come da tradizione, gli eventi di compleanno del club ospiteranno alcuni dei più grandi nomi della musica elettronica, oltre a una selezione di talenti locali. Tra gli artisti che si esibiranno nella serie di eventi “W21 YEARS PRESENTS” ci saranno Dubfire e Joey Beltram (29.09), Sama Abdulhadi (06.10), Recondite e 8KAYS (07.10), Louie Vega (20.10), Carl Craig (10.11), Sven Väth (1.12) e molti altri ancora, con ulteriori sorprese in arrivo.

I ventuno anni di Watergate: storia di un’istituzione berlinese

Al centro del progetto Watergate, nato nel 2001, c’è il suo dancefloor, dove il talento locale è considerato alla pari guest internazionali. La cultura musicale di Berlino è da sempre caratterizzata da una diversificazione eclettica, spaziando dal post-punk e dall’industrial degli anni ’80 all’hip-hop, all’acid, al soul e alle influenze globali come il reggae e la drum’n’bass: e questa ricchezza musicale ed ecletticità era stata recepita dai fondatori del Watergate ancor prima dell’apertura del club.

Ulrich Wombacher, uno dei gestori e cofondatori di Watergate, ha raccontato: “Abbiamo completamente ristrutturato l’edificio originale, composto da due piani. Fin dall’inizio, abbiamo avvertito la magia di questo luogo, situato direttamente sul fiume, soprattutto nelle prime ore del mattino.” Con l’esplosione del turismo musicale elettronico negli anni 2000 e il progressivo spostamento dei club da Berlino-Mitte, il Watergate a Kreuzberg è diventato un punto di riferimento di fama mondiale e uno spazio sicuro per i partygoers berlinesi.

Il Watergate Club continua a incarnare la vivace cultura musicale e l’atmosfera inclusiva di Berlino, dimostrando che la passione per la musica non conosce confini e che la diversità è una forza che arricchisce la scena musicale elettronica: e, in occasione del ventunesimo anniversario, lo fa con una serie di eventi speciali da non perdere. Ecco la lista completa degli eventi W21 YEARS PRESENTS, che avranno inizio venerdì 29 settembre: per le date di novembre e dicembre la maggior parte della programmazione è ancora “to be announced”, anche se i primi nomi confermati – Carl Craig e Sven Väth, valgono da soli il prezzo del biglietto.

Tutti gli eventi W21 YEARS PRESENTS

29 settembre: W21 YEARS PRESENTS: Dubfire, Joey Beltram, Eliza Feliz, Lask, Lewin Paul b2b Jacke

6 ottobre – W21 YEARS PRESENTS: Sama’ Abdulhadi, Marcel Fengler, Marco Resmann, STEYA

7 ottobre – W21 YEARS PRESENTS: Recondite, 8KAYS, Aglaja, Brix, DROWN, Ede, Skatman

20 ottobre – W21 YEARS PRESENTS: Louie Vega, LIA, Natalie Robinson b2b Naomi, Yamour, Revivis

10 novembre – W21 YEARS PRESENTS: Carl Craig + tba…

1 dicembre – W21 YEARS PRESENTS: Sven Väth + tba…