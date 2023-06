Wax ha chiesto il numero di telefono ad una fan: cosa è successo dopo?

Negli ultimi giorni, sui social è spuntato un video in cui si vede Wax chiedere il numero di telefono ad una fan. L’ex talento di Amici ha rotto il silenzio e ha raccontato cosa è accaduto con la seguace.

Wax ha chiesto il numero di telefono ad una fan

Dopo la fine di Amici di Maria De Filippi, Wax ha ottenuto un discreto successo. In tanti lo adorano e lui non può che esserne felice. In una delle tappe del suo tour instore, però, è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione dei seguaci. Sui social è apparso un video in cui si vede Wax chiedere il numero di telefono ad una fan. Cosa è successo con la fortunata? E’ stato lui a raccontarlo.

Wax: ecco cosa è successo con la fan

Wax ha confermato di aver chiesto il numero di telefono ad una fan e ha ammesso:

“Si ho chiesto il numero. Se è andata a finire bene con questa ragazza? Cosa devo rispondere? Sì. Devo dire di sì”.

Da grande signore, Wax non è entrato nei dettagli. Tra lui e la fan nascerà qualcosa di serio? Lo scopriremo con il passare del tempo.

Angelina Mango: le parole su Wax

Mentre Wax ha parlato della faccenda con la fan, Angelina Mango gli ha dedicato bellissime parole: