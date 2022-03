Wendy Kay, la mamma di Soleil contro una Vippona: con chi ce l'ha il genitore della Sorge?

Wendy Kay, mamma di Soleil Sorge, si è scagliata contro una Vippona, accusandola di seminare odio. Non è la prima volta che il genitore dell’influencer italo-americana interviene per difendere la pargola, ma questa volta ha una parola anche per un’altra gieffina, ex amica si Sole.

Wendy Kay: mamma di Soleil contro una Vippona

Da quando Soleil Sorge è entrata al GF Vip, sua mamma Wendy Kay è sempre stata dalla sua parte. L’ha difesa perfino quando si è intrufolata nel matrimonio di Alex Belli con l’assurda scusa della “chimica artistica”. Nelle ultime ore, il genitore dell’influencer italo-americana è tornata a tuonare sui social contro un’ex “Vippona”. A dare il via alla diatriba è stata Maria Monsé, che ha commentato un post del GF in difesa della Sorge.

L’ex gieffina ha scritto:

“Io Soleil l’ho conosciuta e vissuta per tre settimane di fila, vi garantisco che è la più sincera in mezzo a tutte quelle ipocrite e falsi lì dentro, che sono felici solo parlando male alle spalle”.

A replicare alla Monsé è stata Ainett Stephens, che ha tuonato:

“Ma cosa dici? Lei stava a sparlare di tutti con la Ricciarelli o non l’hai vista? Mah strano che la più brava della casa non sia voluta dalle donne ma nemmeno dagli uomini. Insomma tutti invidiosi di lei, ciaone”.

La mamma di Soleil avrebbe mai potuto assistere a questo scambio di battute in silenzio? Giammai.

Wendy Kay contro Ainett Stephens

Wendy Kay ha risposto ad Ainett prendendo in prestito le parole di un fanclub di Soleil:

“Hai rotto di seminare odio e rancore anche in questo momento difficile, hai rotto di tirare fuori vecchie dinamiche pur di andare contro Soleil. Poi te sei uscita più o meno quattro mesi fa, Soleil è ancora dentro da cinque mesi e mezzo e si parla di lei in tutte le puntate, di te non si parla più. Quindi se vuoi un attimo di popolarità fallo in un altro modo che sarebbe più gradito”.

La Stephens non ha replicato, ignorando del tutto la frecciatina della madre di Soleil.

Wendy Kay ne ha anche per Manila Nazzaro

Non solo contro Ainett, la mamma di Soleil si è scagliata anche contro Manila Nazzaro. In merito alla compagna di Lorenzo Amoruso ha tuonato:

“Dai che vergogna. Ma si può essere così falsa? Manila mi stupisce di più ogni giorno! […] Noi vediamo la Soleil: spensierata, sorridente, e che non chiede mai aiuto a nessuno. Ma lei dentro ha un forte e brutto passato, con delle fragilità e ferite ancora aperte. Quella sua è protezione per sé! E io questo tipo di Soleil lo amo ancora di più”.

Nella prossima edizione del GF Vip, a questo punto, potremmo trovare la mamma di Soleil come concorrente.