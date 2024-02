WhatsApp non sarà disponibile sugli smartphone più datati per incompatibilità con il sistema operativo

WhatsApp da oggi, giovedì 29 febbraio, non è più utilizzabile su alcuni modelli di smartphone più datati.

WhatsApp non potrà essere utilizzata su alcuni modelli di smartphone. Ecco quali sono

Oggi, 29 febbraio, è previsto un nuovo stop in merito a WhatsApp per alcuni modelli di smartphone, una opzione già in atto per vecchi telefoni.

L’elenco dei cellulari, verso cui sono scattate le nuove limitazioni per l’utilizzo di WhatsApp, sono modelli di marchi differenti: Samsung, LG, Huawei, Sony, Lenovo, ZTE, e anche alcuni modelli di iPhone, come l’iPhone 6S, iPhone SE e iPhone 6S Plus.

Le dichiarazioni della piattaforma WhatsApp in merito alle limitazioni su diversi smartphone

«Per restare al passo con i nuovi sviluppi tecnologici e dedicare le nostre risorse ai sistemi operativi più recenti, è nostra consuetudine interrompere il supporto dei sistemi più obsoleti. Qualora non supportassimo più il tuo sistema operativo, ti informeremo e ti invieremo dei promemoria per ricordarti di aggiornare il dispositivo in modo da poter continuare a usare WhatsApp».

La compatibilità di WhatsApp con specifici sistemi operativi

La compatibilità di WhatsApp è garantita esclusivamente sui dispositivi che operano con il sistema operativo Android 5.0 o versioni successive e sugli iPhone con versione iOS12 e successive.