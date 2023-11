WhatsApp sta introducendo un nuovo modo per tenere le chat archiviate lontane da occhi indiscreti.

Come funziona il codice segreto di WhatsApp

Grazie all’ultimo aggiornamento, è possibile nascondere le conversazioni dietro ad un codice segreto. Per crearlo si possono utilizzare lettere, numeri, caratteri speciali e persino emoji. Per trovare le chat nascoste sarà sufficiente digitare la password nella barra di ricerca. L’obiettivo sembra essere quello di evitare di rendere pubbliche le chat che sono state archiviate, fornendo un ulteriore strumento a tutela della propria privacy. L’applicazione di messaggistica ha sottolineato che è anche possibile scegliere di far apparire le chat archiviate nell’elenco delle conversazioni, in qualsiasi momento.

Tutelare la privacy degli utenti

Il messenger di proprietà di Meta ha introdotto per la prima volta le chat protette a maggio, con la funzione Chat Lock. Si tratta di un modo semplice per mantenere private le chat sfruttando la scansione del volto, un’impronta digitale o una password. Oltre alla nuova funzione, WhatsApp ha spiegato che ora è fattibile bloccare una chat premendo a lungo sulla conversazione, invece di dover andare nelle impostazioni della stessa. La società di Mark Zuckerberg renderà disponibile l’aggiornamento a livello globale entro pochi mesi.

Le ultime novità

Il codice segreto è solo l’ultimo di una lunga serie di aggiornamenti da parte dell’applicazione. Ad agosto, WhatsApp per Mac ha introdotto la possibilità di videochiamare fino a otto persone. Ad ottobre l’azienda ha annunciato che sarebbe stato possibile avere due account su un solo telefono, con l’unica condizione di possedere due schede SIM. Infine, solo un paio di settimane fa ha ufficializzato l’opzione di chat di gruppo per 128 persone.