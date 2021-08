William e Kate, la foto di Charlotte che sta emozionando il mondo: la principessina tiene nelle mani a coppa una variopinta e fragile farfalla

William e Kate genitori orgogliosissimi grazie alla foto della principessina Charlotte che sta emozionando il mondo da quanto è delicata e indicativa del metodo di insegnamento che i suoi genitori stanno adottando con lei. Certo, nelle non frequenti immagini dei figli della coppia di punta della “Firm” non manca mai quel guizzo di appeal pubblico, di quella sottile politica mainstream con cui conquistare soprattutto il favore dei sudditi dopo il recente incrociare di lame con gli “spodestati” Harry e Megan, ma un certo tono di delicatezza basica resta a prescindere da qualsiasi finalità protocollare o pubblicistica.

William e Kate, la foto di Charlotte con una meravigliosa farfalla

Stavolta William e Kate hanno pubblicato una nuova foto, uno scatto preso direttamente dalla duchessa di Cambridge, attaccatissima alla figlia, secondo le precisazioni degli aggiornatissimi media british che prendono spunto dalla pagina ufficiale Fecebook dei reali. Nella foto in questione si vede la principessina Charlotte che tiene fra le manine una meravigliosa farfalla e lo fa con la delicatezza di chi è pienamente consapevole della fragilità di quella vita e di quanto tanta bellezza possa essere effimera.

Al di là della simbologia subliminale, che dei giornali di gossip sulla Royal Family è un po’ la “specialità della casa”, lo scatto ha una funzione precisa.

La foto di Charlotte con cui William e Kate omaggiano gli insetti più amati del Regno Unito

Quella foto infatti fa parte di un’iniziativa speciale che prende il nome di Big #ButterflyCount. Si tratta di un evento che coinvolge tutto il Regno Unito per incoraggiare tutti a proteggere le farfalle.

I preziosi e variopinti lepidotteri infatti sono oggetto di una speciale “venerazione” in Inghilterra fin dall’età Vittoriana, quando la spaventosa estensione dell’impero consentiva l’importazione di specie rare e particolari. E William e Kate hanno scritto a corredo di quella splendida foto: “Non solo sono bellissime creature con cui stare, ma sono anche estremamente importanti. Le farfalle sono parti vitali dell’ecosistema sia come impollinatori che come componenti della catena alimentare”.

William e Kate, la foto “green” della principessina Charlotte e il precedente con il principe George

Insomma, alla mistica della bellezza si è unito l’immancabile e in questo caso sentito messaggio green che non deve mai mancare dallo starter pack di un regnante 2.0. Ad ogni modo c’è un dato molto più basico e meno dietrologico: William e Kate sono davvero e fuori di ogni protocollo amanti della natura e delle farfalle. A suo tempo ed in occasione del suo primo compleanno avevano condotto lo stesso principe George ad una mostra di farfalle al Museo di storia naturale di Londra.