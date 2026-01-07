Yemen: crisi politica con la rimozione del leader STC dopo la fuga

Negli ultimi giorni, la situazione in Yemen ha subito un notevole mutamento, segnato dalla destituzione del leader del Consiglio di Transizione Meridionale (STC). Questo evento è avvenuto in un contesto di crescente tensione tra le forze sostenute dall’Arabia Saudita e quelle appoggiate dagli Emirati Arabi Uniti. La coalizione a guida saudita ha reso noto che il leader dell’STC è fuggito verso una località ignota, ulteriormente complicando la già instabile situazione politica nel paese.

Clima di conflitto e ritorsioni

Le forze yemenite, sostenute dall’Arabia Saudita, hanno recentemente preso il controllo della città di Mukalla dopo scontri con le forze separatiste dell’STC. Questo sviluppo ha evidenziato il deterioramento delle relazioni tra i gruppi che un tempo combattevano insieme contro i ribelli Houthi. Le tensioni si sono intensificate, in particolare dopo un attacco aereo mirato a colpire una nave carica di armi destinate all’STC, proveniente dagli Emirati Arabi Uniti.

Operazioni militari e alleanze in evoluzione

Secondo un comunicato della Coalizione per il Ripristino della Legittimità in Yemen, l’attacco aereo ha avuto luogo a Mukalla, dove due navi, partite dal porto di Fujairah, hanno scaricato armi e veicoli da combattimento senza la necessaria autorizzazione. Questa operazione è stata giustificata come un tentativo di neutralizzare un potenziale rifornimento per i separatisti, che stanno cercando di affermare la loro autonomia nel sud del paese.

La risposta della leadership yemenita

Il presidente del Consiglio di Leadership Presidenziale, Rashad al-Alimi, ha dichiarato lo stato di emergenza in Yemen per 90 giorni. Questa misura include un blocco aereo, marittimo e terrestre, della durata di 72 ore, per prevenire ulteriori incursioni da parte delle forze emiratine. Inoltre, Alimi ha descritto l’avanzata separatista come una ribellione inaccettabile, chiedendo il ritiro immediato delle truppe emiratine.

Rischi per la stabilità regionale

L’Arabia Saudita ha sottolineato che il supporto degli Emirati Arabi Uniti ai separatisti rappresenta una minaccia non solo per la sicurezza nazionale del Regno, ma anche per la stabilità dell’intera regione. L’invito a ritirare le truppe emiratine dalla Yemen dimostra l’urgenza della situazione, mentre le tensioni tra le due potenze del Golfo continuano a crescere.

In conclusione, la recente rimozione del leader dell’STC e le operazioni militari a Mukalla segnano un capitolo critico nella storia contemporanea dello Yemen. Le alleanze tra le forze in campo, un tempo unite contro i ribelli Houthi, ora stanno affrontando sfide interne che potrebbero alterare drasticamente l’equilibrio di potere nel paese. È fondamentale monitorare gli sviluppi futuri per comprendere come questi eventi influenzeranno non solo lo Yemen, ma anche la stabilità dell’intera regione mediorientale.