Ex modella, classe 1964, nata in Olanda e famosa anche per essere la mamma di due modelle apprezzatissime (persino sui social): chi è Yolanda Hadid.

Yolanda Hadid, chi è la mamma di Gigi e Bella? Affascinante come le due figlie, con loro condivide la professione. La bellezza delle sorelle è un tratto distintivo che conquista fan di tutto il mondo e la loro mamma non è da meno.

Yolanda Hadid, chi è la mamma di Gigi e Bella?

Yolanda Hadid è la mamma delle modelle del momento, Gigi e Bella. Classe 1964 e un passato da modella. Appare sempre in splendida forma, fisico scolpito e lineamenti delicati: molti la confondono persino per la sorella maggiore di Gigi e Bella.

Nata l’11 gennaio 1964 a Papendrecht, in Olanda, Yolanda è stata una modella e da giovane ha sfilato lungo le passerelle di tutto il mondo grazie a un contratto con l’agenzia Ford.

Nel 1994 incontra Mohamed Hadid, magnate del settore immobiliare, che diventerà suo marito e padre dei suoi figli. Jelena, meglio nota come Gigi, è nata subito dopo il matrimonio, nel 1995. Bella, invece, nel 1996 e Anwar nel 1999.

L’ex modella in passato è ricorsa alla chirurgia estatica per mantenere intatta la sua bellezza. Poi ha preferito tornare alle origini, sottoponendosi a una serie di operazioni per eliminare protesi e botox.

In una foto pubblicata su Instagram che la immortala in lingerie davanti allo specchio ha scritto: “Un corpo finalmente tornato all’originale 1964. Vivere in un fisico libero da protesi mammarie, filler, botox, estensioni e tutte le cazzate che pensavo mi servissero per stare al passo con la società ha condizionato il mio pensiero su come dovrebbe apparire una donna sexy. Fino a quando la tossicità di questi prodotti non mi ha quasi ucciso”.

Come raccontato nel suo libro, “Credimi: la mia battaglia con l’invisibile disabilità della malattia di Lyme”, alla Hadid è stata diagnosticata la malattia di Lyme, virus incurabile trasmesso dal morso delle zecche. Come conseguenza della malattia, ha perso l’abilità di leggere, scrivere e guardare la televisione, stando a quanto da lei dichiarato nel 2015.

Yolanda Hadid è la mamma di Gigi e Bella: chi sono le due modelle

Forbes a fine 2018 ha stilato la classifica delle modelle più pagate al mondo. Gigi si aggiudica il sesto posto con 13,2 milioni di dollari. Alle sue spalle, ferma alla settima posizione, c’è la sorella Bella, con 11,8 milioni di dollari.

Le due rappresentano una nuova generazione di supermodel, vantando una grande fama anche fuori dalle passerelle. Ambitissime dai grandi marchi di moda, le sorelle sono amatissime anche sui social.

Yolanda Hadid è la mamma di Gigi e Bella: chi è il padre?

È Mohamed Hadid il padre delle modelle Gigi e Bella.

In diverse occasioni l’uomo è stato immortalato con le sue splendide figlie. Hadid è famoso per essere un magnate del settore immobiliare.