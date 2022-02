Yuri Damin morto a 22 anni in un incidente stradale: era una giovane promessa del rugby

Il giocatore di rugby Yuri Damin è morto a 22 anni: fatale per lui un incidente stradale in cui la sua auto si è ribaltata.

Addio a Yuri Damin, ragazzo di 22 anni morto nella serata di giovedì 3 febbraio 2022 a seguito di un incidente stradale avvenuto nel territorio di Pontinia. Dopo essersi ribaltata, la sua auto si è schiantata violentemente contro l’asfalto non lasciandogli scampo.

Yuri Damin morto

I fatti si sono verificati intorno alle 20:30 lungo la strada Sant’Isidoro. Secondo quanto ricostruito, il giovane stava viaggiando a bordo della sua Nissan Juke quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del veicolo finendo fuori strada. L’auto ha prima urtato un ponte in cemento e poi si è ribaltata finendo in un canale che costeggia la strada.

Un impatto violentissimo che è costato la vita a Yuri, deceduto ancora prima dell’arrivo dei soccorsi.

Dopo che i Vigili del Fuoco hanno estratto il suo corpo dalla vettura, ridotta ad un groviglio di lamiere, i sanitari del 118 non hanno infatti potuto far altro che constatare il suo decesso. Troppo gravi le ferite riportate durante l’impatto, che hanno vanificato ogni sforzo di rianimazione degli operatori.

Mentre avevano luogo i soccorsi, sul posto sono giunti anche i Carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso che permetteranno di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Yuri Damin morto: chi era

Molto conosciuto a Pontinia, Yuri era un giocatore di rugby ed era stimato e benvoluto da tutti. Il club in cui giocava, prima nelle giovanili e poi nel gruppo Senior, lo ha descritto come “un giovane pieno di vita, uno di quelli la cui semplicità e vivacità si fanno notare positivamente all’interno di un Club, uno di quelli pronti a fare squadra e a creare gruppo“.