Zanzare in vacanza al mare: come allontanarle

L'uso di repellenti naturali e di dispositivi tecnologici sono il modo migliore per liberarsi dalle zanzare quando si è in vacanza al mare.

Le vacanze asl mare sono sinonimo di divertimento, spiaggia e tintarella. In alcuni momenti, come la sera, mentre si sta cenando, ecco che arrivano puntuali degli ospiti poco desiderati, come le zanzare che giungono a disturbare. Vediamo come fare per allontanarle in riva alla spiaggia e i metodi adatti.

Zanzare in vacanza al mare

Succede di essere in vacanza al mare, in riva alla spiaggia a godersi il sole e la tintarella ec ecco che si avverte un ronzio fastidioso. Sono le zanzare giunte a disturbare anche nei luoghi vacanzieri importunando i nostri momenti di tranquillità.

Non bastano il sole e la sabbia, ma anche questi insetti sono compagni di viaggio delle nostre vacanze. Possono rovinare le serate in ricarica al mare mentre facciamo una passeggiata o ci gustiamo un buon gelato.

Al mare, il caldo e la pelle sudata, costituiscono sicuramente una fonte di attrattiva e di interesse per questi insetti. Considerando che al mare si è soliti portare cibo, ecco che questi insetti trovano il giusto habitat per sostare e trovarsi nelle prossimità.

L’eccessiva umidità e anche l’anidride carbonica che esaliamo quando respiriamo sono il modo per le zanzare di avvicinarsi. Sarebbe anche importante non sostare troppo vicino all’acqua in modo da impedire che non si avvicinino troppo. Quando si va a correre in riva alla spiaggia, è bene proteggersi con un abbigliamento consono e adeguato.

Zanzare in vacanza al mare: consigli

Per cercare di ripararsi da questi insetti quando si è in vacanza al mare, è importante adottare i giusti rimedi e accorgimenti in modo che non disturbino i pomeriggi intenti a rilassarci in spiaggia. Si consiglia, per allontanare le zanzare, di evitare quelle creme o prodotti molto dolci che inevitabilmente le attirano.

Per non farsi rovinare l’estate, soprattutto la sera, diventa importante indossare abiti adatti. Considerando che, a causa del caldo, non si possono indossare maglie lunghe, una buona idea è optare per capi dalle tonalità chiare come il bianco o l’arancione in modo che non agiscano.

Se si ha la fortuna di averne una casa al mare, potrebbe essere utile installare delle zanzariere alle finestre o porte oppure alla testiera del letto in modo che le zanzare non si avvicinino. Attivare il condizionatore a 22° aiuta anche perché questa temperatura non è particolarmente gradevole per questi insetti che tendono a essere meno attivi.

Applicare sulla pelle dei repellenti a base naturale come il geranio o la lavanda permette di allontanarle. Sono anche consigliati i repellenti elettronici come Ecopest Home, il migliore in circolazione.

Zanzare in vacanza al mare: rimedio

