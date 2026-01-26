Zelensky Chiede Aiuto per Potenziare la Difesa Aerea in un Inverno Difficile

Negli ultimi giorni, la situazione a Kyiv è diventata sempre più critica. Il presidente ucrainoVolodymyr Zelensky, durante una visita a Vilnius, ha sottolineato l’urgenza di aumentare il supporto per ladifesa aerea. La capitale e altre città sono state colpite da attacchi russi che hanno danneggiato gravemente le infrastrutture energetiche, lasciando migliaia di cittadini al freddo e senza riscaldamento.

La gravità della situazione energetica in Ucraina

Questo inverno è stato descritto come uno dei più difficili dallaguerrache dura ormai da quasi quattro anni. Le temperature rigide e le condizioni atmosferiche avverse hanno reso la vita quotidiana ancora più complessa. Secondo le stime, circa 1.676 edifici residenziali a Kyiv risultano privi di riscaldamento a causa dei bombardamenti russi, come ha indicato il sindacoVitali Klitschko.

Impatto delle offensive russe

Il presidente ha riferito che nell’ultima settimana le forze russe hanno lanciato oltre1.700 dronid’attacco, più di1.380 bombe aeree guidatee69 missilidi vario tipo. Questa escalation ha messo a dura prova ledifese aereeucraine, che devono fronteggiare un numero senza precedenti di attacchi, aggravando ulteriormente la già difficile situazione invernale.

Le conseguenze per la popolazione

Le ferite inflitte dalla guerra si fanno sentire profondamente anche tra la popolazione civile. A causa dei continui bombardamenti, circa500.000 personesono state costrette a evacuare dalle loro case. La mancanza di riscaldamento e di energia elettrica sta creando situazioni di emergenza, complicando le operazioni di soccorso e riparazione delle infrastrutture danneggiate.

Le sfide per le squadre di riparazione

Le basse temperature e gli attacchi aerei costanti hanno reso estremamente difficili i lavori di ripristino dei servizi essenziali. Le squadre di riparazione faticano a lavorare efficacemente. Ogni giorno che passa, il numero di edifici danneggiati cresce, aumentando la disperazione tra i cittadini.

Le prospettive per la pace

Nel frattempo, le discussioni mediate dagli Stati Uniti traRussiaeUcrainasi sono svolte, ma, purtroppo, non hanno portato a risultati significativi. Tuttavia, Zelensky ha descritto i colloqui come “costruttivi” e ha annunciato che le due parti si incontreranno nuovamente adAbu Dhabila prossima settimana per continuare a cercare una soluzione pacifica al conflitto.

La richiesta diZelenskyper un potenziamento delledifese aereerisulta più che mai attuale. L’obiettivo è quello di ottenere un maggiore supporto internazionale, capace di contribuire alla protezione dei cieli ucraini e,