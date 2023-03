Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono in attesa del loro primo figlio e, ospiti a Verissimo, hanno scoperto se si tratterà di un maschietto o di una femminuccia.

Andrea Zelletta e Natalia: il gender reveal

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno annunciato che presto saranno genitori per la prima volta e hanno scelto il salotto tv di Verissimo per scoprire se il loro primo bebè sarà un maschio o una femmina. I due si sono alzati in piedi al centro dello studio e sullo schermo è apparso un cuore di colore rosa. “Sarà una femmina”, hanno annunciato, svelando anche che tra i nomi da loro presi in considerazione vi sarebbero “Ginevra, Diana o Alisia”. Natalia ha poi detto ironica e commossa: “Saremo tutte femmine in casa”.

Andrea Zelletta e Natalia si sono conosciuti grazie a Uomini e Donne e la loro storia è diventata sempre più importante. Durante la sua partecipazione al GF Vip era stato proprio Andrea a confessare di voler costruire una famiglia con l’influencer, di cui si è detto più innamorato che mai.

Negli ultimi mesi Natalia ha svelato ai suoi fan come avrebbe annunciato a Andrea l’arrivo del loro primo bebè e non ha nascosto la sua enorme emozione ai suoi fan.