Zinedine Zidane: la foto con i figli al mare manda in tilt i social

Zinedine Zidane ha condiviso sui social una foto di famiglia del tutto inaspettata. L’ex calciatore, che recentemente ha festeggiato 51 anni, si è fatto immortalare in costume da bagno accanto ai figli: lo scatto è virale.

In vacanza con tutta la sua famiglia, Zinedine Zidane si sta godendo un po’ di meritato relax. In attesa di scoprire cosa gli riserverà il futuro, l’ex centrocampista francese ha condiviso con i fan una foto che lo ritrae accanto ai figli, tutti bellissimi come il papà.

La foto con i figli: la famiglia Zidane è perfetta

Nella foto condivisa sui social ci sono i suoi quattro figli, Luca, Enzo, Elyaz e Théo, e la moglie Véronique. Neanche a dirlo, i pargoli di Zinedine hanno tutti un corpo statuario. Ovviamente, Zidane senior, con i suoi 51 anni, non sfigura affatto: sembrano tutti coetanei.

Zinedine Zidane: cosa fanno i figli?

I figli di Zinedine hanno seguito tutti le sue orme. Luca è portiere dell’Eibar in Spagna, mentre Enzo milita al Fuenlabrada. Elyaz, invece, gioca nell’Under 18 del Real Madrid, mentre Théo è nella rosa del Real Madrid Castiglia. Insomma, i pargoli dell’ex calciatore promettono bene, in tutti i sensi.