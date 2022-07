Zorzi in crisi con Stanzani? Lo sfogo: “Agirò per vie legali”

Tommaso Zorzi ha affidato ai social un suo duro sfogo contro alcune indiscrezioni in merito alla sua storia con Stanzani.

Tommaso Zorzi ha replicato via social dopo che qualcuno ha messo in giro delle voci false in merito a una sua presunta crisi con il fidanzato, il ballerino Tommaso Stanzani.

Tommaso Zorzi: lo sfogo

Tommaso Zorzi non ha gradito alcune fake news sul conto suo e su quello del fidanzato Tommaso Stanzani e così, attraverso uno sfogo via social, ha minacciato d’intraprendere azioni legali e se l’è presa con chi ha messo in circolazione la bufala sulla loro presunta crisi.

“Non c’è scritto da nessuna parte che se qualcuno fa un lavoro con un’esposizione pubblica la gente possa speculare sul suo privato.

Non è una legge. E la gente che ragiona così deve smetterla perché non è vero. Va benissimo i paparazzi, va benissimo il giornalismo rosa, va benissimo il gossip, per carità. […] Ma inventare, fabbricare di sana pianta una storia completamente falsa per il gusto di farlo… a parte che è un atto di viltà e di una bassezza vergognosa. – aggiungendo più avanti – Io adesso inizio a prendervi uno a uno e ad agire legalmente.

Basta”, ha fatto sapere l’ex vincitore del GF Vip che oggi, da oltre un anno, è legato all’ex volto di Amici di Maria De Filippi.

Oggi tra lui e il ballerino tutto procederebbe a gonfie vele e i due sono anche andati a vivere insieme. Alcuni mesi fa Zorzi ha rivelato che avrebbero vissuto un unico momento di crisi a causa della sua eccessiva gelosia.