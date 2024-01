13enne deceduto a scuola dopo un malore

Un giovane di 13 anni è deceduto questa mattina, 8 gennaio, all’interno di un istituto nel centro di Reggio Emilia, mentre si apprestava ad iniziare la giornata scolastica.

Si è accasciato a terra

L’allievo stava salendo le scale per raggiungere la classe quando un improvviso malore lo ha fatto accasciare a terra. Il personale della scuola è prontamente intervenuto, fornendo assistenza immediata e chiamando il 118. In breve tempo, personale medico e sanitario è giunto sul luogo con un’ambulanza e un’auto medica, tentando di rianimarlo. Successivamente, è stata effettuata una corsa verso l’ospedale Santa Maria Nuova, dove, purtroppo, tutti i tentativi di salvare il giovane sono risultati vani, conducendo al suo decesso.

Una morte improvvisa e inaspettata

La dinamica dell’evento ha visto la tragica perdita di un ragazzo di 13 anni, avvenuta mentre stava salendo le scale per raggiungere la propria classe e riunirsi con i compagni. Il giovane frequentava la terza media ed era solito entrare attraverso la porta principale dell’istituto alle 8 del mattino, come di consueto. Infine, un malore ha portato al decesso in ospedale.