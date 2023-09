La regina Elisabetta II è scomparsa ormai un anno fa, nel corso del suo 70esimo anno di regno. Oggi, 8 settembre 2023, cade l’anniversario della sua morte: in 365 giorni sono cambiate tantissime cose nel Regno Unito.

Nel corso della mattinata dell’8 settembre 2022 da Buckingham Palace arrivavano voci su una certa preoccupazione dei dottori sulle condizioni di salute della Regina Elisabetta. Tantissime persone si sono riunite in poco tempo fuori dai cancelli, in attesa di notizie rassicuranti sullo stato di salute della regnante che, però, qualche ora dopo venne dichiarata morta. Elisabetta II si è spenta nella residenza scozzese di Balmoral quando era arrivata 70 anni e 214 giorni di regno, proprio nell’anno del Giubileo di Platino.

La Royal Family ha pubblicato un dolce ricordo della regina Elisabetta sul proprio account di X (ex Twitter). Su profilo è stata pubblicata una foto di Elisabetta II giovane e sorridente a cui si unisce un audio di Carlo III in ricordo del “Suo servizio devoto e tutto ciò che ha significato per noi.”

In marking the first anniversary of Her late Majesty’s death and my Accession, we recall with great affection her long life, devoted service and all she meant to so many of us.

I am deeply grateful, too, for the love and support that has been shown to my wife and myself during… pic.twitter.com/NfM6LDWTA0

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 7, 2023