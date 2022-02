A far l'amore comincia tu di Raffaella Carrà: testo e significato della canzone che Tananai porta a Sanremo 2022.

Tananai partecipa al Festival di Sanremo 2022, nella serata dedicata alle cover, con Rose Chemical. I due artisti hanno deciso di portare in scena un brano dell’indimenticabile Raffaella Carrà. Stiamo parlando di A far l’amore comincia tu: scopriamo il testo e il significato.

A far l’amore comincia tu: il testo

A far l’amore comincia tu (Ahahaha)

A far l’amore comincia tu

Se lui ti porta su un letto vuoto

Il vuoto daglielo indietro a lui

Fagli vedere che non è un gioco

Fagli capire quello che vuoi

A far l’amore comincia tu (Ahahaha)

A far l’amore comincia tu

E se si attacca col sentimento

Portalo in fondo ad un cielo blu

Le sue paure di quel momento

Le fai scoppiare soltanto tu

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Liebe, liebe, liebe lei

È un disastro se te ne va

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

A far l’amore comincia tu (Ahahaha)

A far l’amore comincia tu

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Liebe, liebe, liebe lei

È un disastro se te ne va

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

A far l’amore comincia tu (Ahahaha)

A far l’amore comincia tu

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Liebe, liebe, liebe lei

È un disastro se te ne va

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Liebe, liebe, liebe lei

È un disastro se te ne va

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Liebe, liebe, liebe lei

È un disastro se te ne va

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Il significato della canzone

A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà è uscito nel 1976 ed è contenuto nell’album intitolato Forte, forte, forte. La canzone parla di una donna diversa, che nell’epoca in cui è stata scritta era considerata spregiudicata. E’ lei, infatti, che tenta il primo approccio con un uomo, al fine di avere un rapporto sessuale libero da legami. Oltre che in italiano, il brano è stato pubblicato in altre sei lingue: inglese, spagnolo, tedesco, francese, portoghese e greco.