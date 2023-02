A4, incidente tra Pero e Milano: furgone contro autocisterna, morto 40enne

Grave incidente sull’autostrada A4, nel tratto tra Pero e Milano: un furgone si è schiantato contro un’autocisterna.

Morto un uomo di 40 anni.

Incidente tra Pero e Milano sulla A4: morto un 40enne

Incidente mortale nella sera di ieri, martedì 31 gennaio, sulla A4, nel tratto tra Pero e Milano viale Certosa, in direzione Venezia. Per cause ancora da accertare, poco dopo le ore 17.30, un furgone si è schiantato contro un’autocisterna vuota.

L’impatto è stato molto violento: l’abitacolo del furgone è andato completamente distrutto, e il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere.

Si trattava di un uomo di 40 anni, che è stato liberato dai pompieri, ma per lui non c’era più nulla da fare. È morto sul posto a causa delle gravi ferite riportate. Illeso l’autista dell’autocisterna.

I soccorsi e i disagi al traffico

L’allarme è scattato subito dopo l’impatto. La centrale operativa del 112 ha inviato sul posto i Vigili del Fuoco di Milano, i tecnici dell’Ats di Novate e di Torino, un’ambulanza e un’automedica.

A causa dell’incidente e per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso sono state chiuse due carreggiate in direzione Venezia.

Si sono create lunghe code con rallentamenti anche sulla carreggiata opposta. Gli agenti della Polizia stradale sono stati impegnati a lungo nei rilievi per ricostruire la dinamica del tamponamento.