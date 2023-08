Accoltella la ex fidanzata a Milano: un uomo di 40 anni è stato arrestato nella notte dopo essersi macchiato della brutale aggressione. La donna, colpita all’addome, è stata operata e non sarebbe in pericolo di vita.

Accoltella la ex fidanzata a Milano: arrestato 40enne

Ancora un episodio di violenza contro le donne. E, ancora una volta, a fare da scenario alla brutale aggressione è stata la città di Milano. Proprio nel capoluogo lombardo, infatti, nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 agosto, un uomo di 40 anni di origini ucraine è stato arrestato per aver accoltellato l’ex fidanzato.

La brutale aggressione si è consumata all’interno dell’appartamento in cui l’ex coppia ancora conviveva.

La corsa in ospedale e l’arresto

La vittima è stata identificata come una connazionale di 39 anni. Sulla base delle informazioni sino diffuse, è stato possibile apprendere che la donna è stata colpita all’addome. Stata soccorsa e trasferita in ospedale, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Al momento, pare che la 39enne non sia in pericolo di vita.

Dopo aver colpito a pugnalate l’ex compagna, pare che l’uomo si sia chiuso in una delle stanze dell’abitazione. Secondo quanto rivelato da fonti di Polizia, all’arrivo degli agenti sul posto, il 40enne non avrebbe opposto alcuna resistenza.