In Calabria, un uomo di 65 anni è stato trovato senza vita all’interno di una vecchia abitazione. Pare che l’uomo si sia suicidato assumendo un mix fatale di farmaci.

Acquaro, uomo di 65 anni morto in una vecchia abitazione: il ritrovamento

Nella tarda mattinata di venerdì 10 dicembre, verso mezzogiorno, le forze dell’ordine hanno rinvenuto il cadavere di un uomo di 65 anni, la cui identità non è stata rivelata. A quanto si apprende, la vittima si trovava all’interno di una vecchia abitazione situata in via Semiatori, nel centro di Acquaro, comune in provincia di Vibo Valentia, in Calabria.

A verificare il decesso del 65enne sono stati i carabinieri della stazione di Arena, coordinati dal maresciallo Valerio Oriti.

I militari erano stati allertati dai figli della vittima che abitano al Nord e che da alcuni giorni non riuscivano a mettersi in contatto con il padre.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, i carabinieri della stazione di Arena hanno dapprima tentato di rintracciare l’uomo in paese, rivolgendosi anche ad alcuni conoscenti. Successivamente, le forze dell’ordine si sono recate a casa del 65enne in via Provinciale a Dasà, senza ricevere alcun tipo di riscontro.

Infine, i militari hanno verificato la vecchia abitazione in via Semiatori presso la quale avevano vissuto i genitori della vittima poiché alcuni testimoni avevano riferito che spesso l’uomo era stato intravisto sul posto.

Acquaro, uomo di 65 anni morto in una vecchia abitazione: si è suicidato assumendo un mix di farmaci

Nel momento in cui i carabinieri della stazione di Arena hanno raggiunto la casa in via Semiatori ad Acquaro, il corpo esanime dell’uomo è stato trovato riverso sul pavimento.

In considerazione delle informazioni sinora diffuse, pare che la vittima si sia tolta la vita ingerendo un mix di farmaci mortale.

A quanto si apprende, il 65enne era affetto da una grave sindrome depressiva e già nel mese di ottobre aveva tentato il suicidio mettendo in atto la medesima procedura. In questa circostanza, tuttavia, i carabinieri erano riusciti a intervenire tempestivamente, salvando la vita del concittadino.

Il secondo tentativo di suicidio attuato dall’uomo, tuttavia, si è concluso con la sua morte, causata da avvelenamento da farmaco.

Acquaro, uomo di 65 anni morto in una vecchia abitazione: medico legale

Nel primo pomeriggio di venerdì 10 dicembre, dopo aver rinvenuto il cadavere del 65enne, sulla scena del crimine si è recato anche il medico legale Onofrio Dinatolo per effettuare tutti gli accertamenti del caso.

La salma, poi, è stata sequestrata e trasferita presso il Policlinico Universitario di Germaneto: in questo contesto, le spoglie della vittima resteranno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e in attesa di istruzioni.