Addetta delle pompe funebri vendeva pezzi di cadavere via posta: arrestata 36enne

Una storia davvero macabra arriva dagli Stati Uniti e in particolare dall’Arkansas, dove la 36enne Candace Chapman Scott è stata arrestata dalla polizia con l’accusa di aver venduto pezzi di cadavere. L’addetta delle pompe funebri si avvaleva di un profilo social per concordare prezzi e modalità di spedizione.

USA, addetta alle pompe funebri vendeva pezzi di cadavere sui social

La donna si occupava della cremazione dei corpi donati all’Università dell’Arkansas per essere studiati nel dipartimento di medicina, ma è accusata di aver venduto decine di pezzi di cadaveri. Polmoni, cervelli, genitali, pelle e non solo: Candace avrebbe venduto tutti questi organi di pesone decedute ad un uomo della Pennsylvania. La 36enne si metteva d’accordo con lui sui social e poi impacchettava i pezzi di cadavere e li vendeva via posta. Dal 2021 a circa metà 2022, la donna avrebbe ricevuto 16 transazioni per un totale di oltre 11 mila dollari.

Le indagini della polizia e l’arresto

La polizia aveva già ricevuto alcune segnalazioni e ha fatto un controllo nella casa dell’uomo della Pennsylvania. Quello che hanno trovato nell’appartamento ha sconvolto tutti: interi secchi colmi di vari resti umani. I poliziotti hanno proseguito le indagini e hanno scoperto che tutti i pezzi di cadavere provenivano dal medesimo posto: l’Università dell’Arkansas. Da qui sono riusciti a risalire al nome della sospettata: Candace Chapman Scott.