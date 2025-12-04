Un maestro della musica notturna

Claudio Rispoli, conosciuto da tutti come Dj Mozart, è venuto a mancare all’età di 67 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel panorama musicale della riviera romagnola. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dai familiari, che hanno espresso gratitudine per l’affetto dimostrato da amici e fan. “Claudio ne sarà felice ovunque egli sia”, hanno dichiarato, sottolineando l’impatto che il dj ha avuto nella vita di molti.

Le origini di un talento

Nato ad Ancona nel 1958, Rispoli ha iniziato il suo percorso musicale studiando pianoforte al Conservatorio Rossini di Pesaro. Il suo soprannome, “Mozart”, deriva proprio dalla sua formazione classica, che ha influenzato profondamente il suo stile. “I miei genitori si erano accorti, fin da quand’ero piccolo, che avevo particolari propensioni verso la musica”, raccontò in un’intervista. Nonostante le difficoltà iniziali, la sua passione per la musica lo ha portato a esibirsi in alcuni dei club più iconici della riviera.

Un’icona della nightlife italiana

La carriera di Dj Mozart è decollata negli anni ’70, quando ha iniziato a suonare in locali come il Paradiso di Rimini e il New Jimmy di Riccione. A soli 15 anni, Rispoli si esibiva in questi club, dove ha avuto l’opportunità di esplorare diversi generi musicali, dalla Motown all’Afro-Funky. La sua versatilità e il suo talento lo hanno portato a diventare dj resident alla Baia degli Angeli di Gabicce, un locale che ha segnato la sua carriera. La sua musica ha contribuito a creare un’atmosfera unica, rendendolo un punto di riferimento per gli amanti della nightlife.

Un’eredità musicale duratura

Oltre a essere un dj di successo, Rispoli è stato anche un musicista e produttore. Insieme a colleghi come l’Ebreo e Gianni Maselli, ha dato vita a un fenomeno musicale che ha rivoluzionato la scena: l’Afro-Funky. Questo stile ha influenzato molti artisti e ha lasciato un’impronta indelebile nella musica italiana. La sua scomparsa segna la fine di un’era, ma il suo spirito e la sua musica continueranno a vivere nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato.