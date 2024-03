Fritz Wepper, noto in Italia soprattutto per aver interpretato il ruolo di Harry Klein nella famosa serie televisiva 'L'ispettore Derrick', è morto a 82 anni

Fritz Wepper è morto “serenamente” questa mattina in un ospizio dell’Alta Baviera nel quale si trovava ricoverato da circa un mese, secondo quanto riferito dalla moglie Susanne Kellermann, come riporta Bild.

Fritz Wepper e i suoi successi

L’attore tedesco fu il celebre assistente Harry Klein nella serie televisiva L’Ispettore Derrick, nel quale debuttò circa 40 anni fa, ma in Italia è ricordato anche per essere stato il sindaco Wolfgang Wöller in Un ciclone in convento, in onda in Italia tra il 2002 e il 2021.

Il suo debutto avvenne a teatro nel 1952 in Peter Pan, mentre il suo primo film risale al 1959, chiamato da Bernhard Wicki per Il ponte. Tra le altre partecipazioni quella nel 1972 con Liza Minnelli nel ruolo di Fritz Wendel nella trasposizione cinematografica del musical Cabaret, film vincitore di ben otto premi Oscar per la regia di Bob Fosse.

La vita privata di Fritz Wepper

Wepper si era convertito da tempo al buddismo. Era stato sposato dal 1979 con Angela von Morgen, in precedenza moglie del principe Ferfried di Hohenzollern. In un periodo in cui i due si separarono, ha avuto una convivenza con la regista Susanne Kellermann, dalla quale nel 2011 ha avuto una figlia.

Un altro lutto per la famiglia Wepper

Con la sua morte si è aggiunto un altro lutto per la famiglia Wepper che a ottobre 2023 ha dovuto fare i conti con la morte di Elmar, fratello minore di Fritz e anche lui attore, deceduto a 79 anni.