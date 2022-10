Dopo i nubifragi, le alluvioni e addirittura un ciclone simil-tropicale finalmente addio maltempo, sull'Italia arriva una nuova ottobrata

Addio maltempo, sull’Italia arriva una nuova ottobrata e stanno per tornare i giorni tipici di un periodo in cui le temperature si alzano. Dopo gli eventi severi degli ultimi giorni sul paese torneranno il sole ed un clima asciutto che faranno innalzare anche la colonnina di mercurio.

Ed è una bella notizia a contare che l’Italia è reduce da fenomeni meteo estremi, con maltempo con nubifragi al Sud, un ciclone paratropicale dal Tirreno verso lo Ionio e fortissimi temporali con intensità di 5.000 fulmini l’ora sulla Sicilia.

Sull’Italia arriva una nuova ottobrata

Dopo quegli eventi che in alcune zone hanno fatto segnare allagamenti estesi, le previsioni meteo per le prossime ore indicano “residui colpi di coda fino alla tarda mattinata tra Puglia, Calabria e Sicilia”, come spiega AdnKronos, poi cambierà tutto.

Lo ha spiegato all’agenzia Antonio Sanò, Direttore e Fondatore del sito iLMeteo, che prevede e conferma “l’arrivo di un’eccezionale Ottobrata Bis. Dopo una prima lunga fase calda e soleggiata, registrata tra il 2 e il 10 ottobre e definita Ottobrata italiana, ecco il Bis”.

Il perché di un evento eccezionale

“Dal weekend una decisa rimonta dell’anticiclone nordafricano porterà sole e caldo per un lungo periodo”. Perché sarà un’ottobrata fuori dalla norma? Perché nello stesso mese “troveremo due lunghe Ottobrate con fasi calde e persistenti; in pratica uno dei mesi più piovosi ed instabili dell’anno, se la previsione venisse confermata, vedrà 20-25 giorni asciutti, soleggiati e caldi su 31”.