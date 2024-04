I passeggeri del volo 3695 diretto a Houston hanno dovuto affrontare un atterraggio di emergenza, quando la copertura del motore si è staccata e ha colpito l’ala dell’aereo.

Problema al motore dell’aereo

Il Boeing 737-800 della Southwest Airlines è stato costretto ad un’inversione di rotta, ritornando all’aeroporto internazionale di Denver. Il velivolo era decollato intorno alle 7:40, quando il pilota è stato obbligato ad atterrare circa 35 minuti dopo. Secondo i funzionari dell’aeroporto la situazione è stata gestita nel miglior modo possibile e non sono stati segnalati feriti a bordo.

Cosa è successo

Quello accaduto domenica è l’ennesimo incidente ad un Boeing negli ultimi mesi. In questo caso la causa è da imputarsi alla cappottatura del motore, che si è staccata dopo il decollo e ha colpito il flap dell’ala. Poco dopo l’atterraggio di emergenza, un passeggero ha girato un video che mostra il danno e che è diventato ben presto virale.

Al via all’indagine

La compagnia aerea si è scusata per l’inconveniente e fatto sapere di essere riuscita a far tornare in volo tutti i passeggeri con un ritardo di sole 3 ore. L’incidente è ora oggetto di indagine da parte della Federal Aviation Administration. “Il volo Southwest Airlines 3695 è atterrato sano e salvo all’aeroporto internazionale di Denver intorno alle 8:15 ora locale, domenica 7 aprile, dopo che l’equipaggio ha riferito che la copertura del motore era caduta durante il decollo e aveva colpito il lembo dell’ala. Il Boeing 737-800 è stato rimorchiato al gate. La FAA indagherà” ha dichiarato l’autorità statunitense, come riportato da FoxBusines.