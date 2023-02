Affonda una barca alla Maddalena: era ormeggiata al porto

Nel corso della mattinata di oggi, venerdì 17 febbraio, si è reso necessario l’intervento della guardia costiera e della capitaneria al porto sardo di La Maddalena, dove una barca ormeggiata è andata a fondo.

Sardegna, affonda una barca a La Maddalena: interviene la guardia costiera

Al momento non è chiaro il motivo per cui la barca, che era correttamente ormeggiata al porto di Cala Gavetta di La Maddalena, sia affondata questa mattina. Dalle prime informazioni che arrivano pare che i proprietari della nave non fossero a bordo in quel momento. Ad avvisarli è stato il Comandante del Porto di La Maddalena Renato Signorini. Il Comandante ha chiesto loro di intervenire per: “Adottare con urgenza ogni misura necessaria per eliminare il potenziale pericolo di inquinamento e procedere al completo recupero dell’unità che, nella tarda mattinata, è stata riportata in galleggiamento a cura di una ditta specializzata.”

L’intervento dei soccorsi

Nel momento in cui al porto si sono resi conto di quanto stava accadendo, si è reso necessario l’intervento della Protezione Civile e della guardia costiera. I soccorsi hanno scongiurato ogni pericolo di inquinamento e hanno messo in sicurezza la zona.