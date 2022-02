Aggredisce una donna e le fa lo scalpo: indagini della polizia di Londra

Caccia aperta allo scotennatore di East Croydon che aggredisce una donna e le fa lo scalpo: le indagini della polizia di Londra non si fermano

Orrore a Londra, dove uno sconosciuto aggredisce una donna e le fa letteralmente lo scalpo: le indagini della polizia metropolitana dopo la violenza insensata davanti ad una stazione fuiri città seguono anche la pista razziale.

Aggredisce una donna e le fa lo scalpo: orrore in una stazione fuori Londra

I fatti sono quelli della fine di dicembre 2021, quando una 31enne londinese era stata aggredita dopo essere scesa dall’autobus davanti alla stazione ferroviaria di East Croydon.

Lo sconosciuto con il coltello, i capelli tirati via e il cuoio capelluto che si stacca

Uno sconosciuto l’aveva afferrata per i capelli impugnando un coltello e con quello aveva strappato via alcune ciocche ed un pezzo di cuoio capelluto, tirando in contemporanea mentre tagliava.

In pratica l’aveva scotennata. La polizia londinese ha diffuso in questi giorni un’immagine del sospettato chiedendo aiuto ai cittadini per cercare di trovare il responsabile di una aggressione così brutale.

L’agente investigativo e la foto della polizia: “Aiutateci a trovare questa persona”

Gli inquirenti seguono la pista dell’attacco a sfondo razziale e l’agente investigativo Becky Hughes ha detto: “La lotta alla criminalità violenta, in particolare contro donne e ragazze, è la nostra priorità.

Invito chiunque sia stato lì, o che riconosca la persona di cui abbiamo rilasciato l’immagine oggi, a farsi avanti. Dobbiamo identificarci e parlare con lui”.