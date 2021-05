Ajla Tomljanovic: ecco chi è la fidanzata del tennista Matteo Berrettini

Il campione di tennis Matteo Berrettini è fidanzato con la collega croata naturalizzata australiana Ajla Tomljanovic, conosciuta a Wimbledon

Chi ama il tennis sicuramente amerà anche le imprese del campione Matteo Berrettini, tra i maggiori talenti dello sport italiano. Ma per chi batte il cuore del bel tennista romano? Come spesso succede, Matteo ha trovato l’amore nel suo medesimo settore.

Galeotto è stato infatti il campo da tennis, e precisamente quello di Wimbledon, visto che è fidanzato con la bella collega croata naturalizzata australiana Ajla Tomljanovic.

La sportiva è nata a Zagabria il 7 maggio 1993, dunque ha tre anni in più di Matteo, che è invece nato nel 1996.

Figlia a sua volta di Ratko, campione europeo di pallamano, la Tomljanovic pratica sport dall’età di 6 anni. Fra le sue vittorie ricordiamo il Roland Garros del 2014 contro Agnieszka Radwańska, numero 3 a livello mondiale. Nel 2015 Ajla è stata legata a un altro tennista, il connazionale Nick Kyrgios. Tuttavia due anni dopo, dopo un tradimento di lui, la relazione è finita.

Visualizza questo post su Instagram

He secretly loved all the mirror pics I made him take this trip 👀 #prehaircut

Thank you @crownmelbourne@crownhotels 🙏🏼🤍

Un post condiviso da Ajla Tomljanovic (@ajlatom)