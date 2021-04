Aka7even e C’è posta per te: la segnalazione di tradimento che coinvolgerebbe il cantante

Aka7even di Amici 20 si sarebbe trovato al centro di una storia di tradimento raccontata lo scorso anno a "C'è posta per te"

Sta circolando sul web una segnalazione davvero molto singolare che vede come protagonista Aka7even. A quanto pare, il cantante di Amici 2o si sarebbe trovato al centro di un improbabile triangolo amoroso narrato in una vecchia puntata di C’è posta per te di Maria De Filippi.

A far emergere il gossip è stato il sito Very Inutil People, che ha scovato la suddetta puntata dello scorso anno dove la storia di due fidanzati si intrecciava con quella di un trio musicale partenopeo.

Aka7even protagonista indiretto di un triangolo amoroso a C’è posta per te? L’indiscrezione #amici20 https://t.co/N3eE8XzaH7 — BlogTivvu.com (@blogtivvu) April 23, 2021

La storia risalente al 7 marzo 2020 era quella di Orlando e Lucia, due fidanzati che avevano iniziato a frequentare un nuovo gruppo di amici, ossia tre ragazzi che sognavano di diventare cantanti. I loro nomi erano Luca, Ciro e Rosalba e vivevano nelle vicinanze di Pompei. A tal proposito, Orlando era diventato per loro una specie di manager, ma il fattaccio sarebbe avvenuto tra Lucia e uno dei ragazzi del trio, Ciro, con il quale avrebbe tradito il fidanzato.

Aka7even coinvolto in un triangolo amoroso a “C’è posta per te”? La segnalazione #amici https://t.co/Z2mV5A0XtG — VeryInutilPeople.it (@veryinutil) April 22, 2021

Secondo una fonte del sito, “l’amante” in questione non sarebbe tuttavia stato Ciro, bensì Luca, che corrisponderebbe di fatto proprio ad Aka7even. Online è in effetti presente un vecchio video del cantante, attualmente allievo di Anna Pettinelli, insieme agli altri tre musicisti. Dove sta dunque la verità?