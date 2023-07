Nelle ultime ore si è tornati a parlare di un vecchio gossip che, a quanto pare, non ha ancora stancato. Al centro della scena ci sono Al Bano e Romina Power, il cui divorzio sarebbe stato causato da un uomo molto famoso. Di chi si tratta?

Al Bano e Romina Power: c’è un “uomo dietro il divorzio”

Al Bano e Romina Power non sono più una coppia da tantissimi anni, eppure continuano ad occupare pagine e pagine della cronaca rosa. Anche se il cantante di Cellino San Marco è legato a Loredana Lecciso e ha messo al mondo due pargoli con lei, per i fan più nostalgici lui è ancora il marito di Romina e, in un futuro che sembra non arrivare mai, torneranno insieme. Nelle ultime ore si è tornati a parlare del loro divorzio, che sembra essere stato causato da un uomo molto famoso.

Chi è l’uomo che ha causato il divorzio tra Al Bano e Romina?

Secondo Dagospia, il divorzio tra Al Bano e Romina è stato causato da Alain Elkann. Sul sito di Roberto D’Agostino si legge:

“Qualche giornale ipotizzò che si fosse lui dietro il divorzio di Romina con Al Bano. Elkann ha parlato do una ‘grande amicizia‘ con la sublime interprete del Ballo del qua qua, salvo poi aggiungere: ‘Quanto accade nella mia vita privata sono fatti miei'”.

Divorzio Al Bano-Romina: la colpa è di Alain Elkann

A confermare la tesi di Dagospia ci sarebbe un servizio fotografico, dettagliato e inequivocabile, datato 1999 del sito Rockol.it. Si legge: