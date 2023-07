I figli di Alain Delon hanno denunciato la compagna del padre, Hiromi Rollin, e la badante per “violenze su persona vulnerabile“. La giustizia dovrà chiarire le posizioni delle due donne e stabilire se l’attore è davvero in pericolo.

Alain Delon: i figli denunciano la compagna e la badante

Anthony, Anouchka e Alain-Fabien Delon hanno denunciato la compagna del padre e la badante per “violenze“. La dolce metà del divo è Hiromi Rollin, una giapponese di 66 anni che da anni si prende cura di lui. L’avvocato dei figli di Delon ha dichiarato che le due donne sono accusate di “molestie morali” e “violenza e sequestro di persona vulnerabile“.

Anche Alain Delon denuncia la compagna e la badante

Alain Delon, la compagna e la badante vivono a Douchy, in Francia. Stando a quanto sostiene Christophe Ayela, avvocato dei figli Anthony, Anouchka e Alain-Fabien, Hiromi avrebbe isolato sempre di più l’attore, manovrandolo e minacciandolo. Come riporta BfmTV, Alain si è unito alla denuncia dei figli.

Alain Delon: parla l’avvocato dei figli

L’avvocato dei figli di Alain Delon ha dichiarato:

“Da quando Delon ha avuto un incidente cardiovascolare nel 2019, questa donna è diventata sempre più aggressiva, denigratoria e offensiva nei confronti dell’attore e dei suoi figli. (Hiromi Rollin, ndr) controlla sistematicamente le sue conversazioni telefoniche e i suoi messaggi privati. Risponde al suo posto, fingendosi lui, e cerca di intercettare la sua posta”.

Non solo, la compagna di Delon lo avrebbe anche tenuto lontano “dagli amici intimi e dalla sua famiglia” usando un atteggiamento “autoritario e minaccioso“. In attesa che venga fatta chiarezza, Hiromi è stata allontanata dalla casa di Alain, mentre l’attore ha presentato una seconda denuncia con diverse accuse: “abuso di debolezza”, “violenza deliberata e isolamento di una persona vulnerabile” e “violenza contro un animale” per aver maltrattato il cane del divo.